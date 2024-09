Mint ismert, 2023. június 8-án példátlan méretű, 2 emberéletet is követelő villámárvíz sújtotta Gyöngyöstarjánt. A víztömeg alig negyedóra alatt addig elképzelhetetlen mértékű pusztítást vitt végbe a településen. A tragédia után tíz nappal Kiss Viktor arról számolt be portálunknak, hogy a felújítás 5 utcát érint, azokon az útburkolat, a vízelvezető árkok károsodtak, és összesen 77 ingatlant érintett az árvíz, egy ház lakhatatlanná vált. Több károsultnak egy élet munkája volt a megsemmisült javakban. Már akkor világos volt, hogy a patakmeder és a záportározó is teljes újjáépítést igényel. A teljes kárfelmérés után az is nyilvánvalóvá vált, hogy önerőből nem lehet újjáépíteni Gyöngyöstarjánt.