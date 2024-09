Felújították a Harlekin Bábszínház előcsarnokát a színház munkatársai. Az átadóval együtt szombaton délután megnyitották a bábszínház új évadát is. Zádori Szilárd, a társulat vezetője elmondta, hogy a legkisebbeknek a Pliccsplaccs előadással készülnek, az ovisokat pedig a Kismalac és a Farkasokra és a Nyúl Péterre várják, melyek közönségszavazat alapján kerültek be a bábszínház repertoárjába. Azonban a nyolc éves kortól idősebb gyermekeket sem hagyják műsor nélkül, hiszen érkezik az Én és a cseresznyefa című érzékenyítő előadás. Továbbá a felnőtteknek is készülnek idén két előadással, az egyik a Tisztán, gyermek szemmel, felnőtt szívvel a világról, a másik pedig a Ne engedj el! című disztópikus darab.

Évadot nyitottak és átadták a felújított előcsarnokot a Harlekin Bábszínházban

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Szűcs Réka, a Harlekin Bábszínház igazgatója kiemelte, hogy az idei év különlegessége a különkiadású előadások, melyek nem csak előadást, hanem plusz programot is tartalmaznak. Havonta egy előadásnál ez a plusz program lehet kulisszabejárás, játszóház, találkozás a bábszínészekkel, de lehetőségük lesz a gyermekeknek is kipróbálni a bábszínészetet.