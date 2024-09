– Mint kollégát kérdezünk, ezért az interjúkban megszokott magázástól eltérően tegeződünk: miként élted meg ezt a napot?

– Fontos dátum az életemben nem csak a nap, hanem az egész 2024-es esztendő. Különlegessége pedig az ötvenes számhoz fűződik. Ötven évvel ezelőtt Jászapátiból véglegesen Egerbe költöztem, és azóta már egrivé váltam. Ötven évvel ezelőtt mentem férjhez, augusztusban ünnepeltük házassági évfordulónkat. Ötven évvel ezelőtt vettem át diplomámat a főiskolán, amely akkor Ho Si Minh nevét viselte – mondta egykori kollégánk.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hagyományos ünnepségén Szüle Rita arany díszoklevelet vehetett át

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Tudomásom szerint 1970-ben két főiskolára is jelentkeztél és felvételiztél. Maradtak emlékeid?

– A színművészeti főiskolára a felvételi örök élmény marad. Az első “rostáról” Kazimír Károly küldött tovább, aki külön értékelte, hogy az ének produkcióm során magamat kisértem zongorán. Még haza sem értem a vonattal, már a fél falu tudta, hogy továbbjutottam. Pedig hol volt még akkor az internet, az okostelefon?! A második rostán már az egész tanári kar ott ült a bizottságban Várkonyi Zoltán elnökletével. Ma is hihetetlen, hogy a végén Szerencsi Évával maradtam versenyben, többször visszahívtak a színpadra bennünket, ahol a versek és monológok mellett különféle helyzetgyakorlatokban, tánccal, énekkel kellett megmutatnunk tehetségünket. Nem voltam szomorú, hogy nekem nem sikerült a továbbjutás. Utóbb belegondolva, hogy hazánk egyik legnagyobb színésznőjével szemben maradtam alul, megtiszteltetés. Elhatároztam, hogy csak akkor próbálom meg újra a színművészetit, ha nem vesznek fel Egerbe.

– Fe is vettek...

– Igen magyar, ének-zene szakra, és mindenért kárpótolt, hogy a főiskola országosan is elismert irodalmi színpadában szerepelhettem. Rendszeres fellépői voltunk az énekkarral együtt az iskolai és a városi rendezvényeknek. A nyelv-és irodalom tanszék évente rendezett szépkiejtési versenyt a hallgatóknak, a későbbi hivatásomhoz nagy segítséget nyújtottak ezek a megmérettetések. A szép magyar beszédet ma is alapkövetelményeknek tartom, ha valaki a rádióban vagy a televízióban szeretne dolgozni. A legnagyobb színpadi produkciónk Weöres Sándor: Holdbeli csónakos című mesejátékának egész estét betöltő előadása volt, Ballner Károly rendezésében. Nemcsak Egerben, hanem tíz alkalommal vidéken is játszottuk, mindig nagy érdeklődés mellett. A világosítástól kezdve a kosztümökön át a zenéig mindent a főiskola diákjai készítettek. Csak a díszletek tervezésénél kértünk segítséget Pilisy Elemérnétől, a Harlekin bábszínház egykori vezetőjétől. Én Pávaszem királykisasszonyt játszottam, a partnerem Medvefia szerepében Bukovenszky László volt. A közreműködők közül – a teljesség igénye nélkül – kiemelném még Hacsi Lajost, Kakuk Jenőt, Mrázik Katalint, Békássy Erzsébetet, Korepta Katalint, Hlavnyai Ágnest, Kozári Józsefet, Fekő Árpádot, akinek a zenéje még ma is megállná helyét. Persze mindezt a napi tanulás mellett, zárthelyi dolgozatok és vizsgák lázában tettük. Mindenki tanult valamilyen hangszeren, én zongora szakos voltam, órákat kellett gyakorolnunk, tehát rendszerint az egész napunkat a főiskolán töltöttük. A tanszék révén külföldre is eljutottunk: Erfurtban egy nemzetközi kórustalálkozón nagy sikerrel léptünk fel, de voltunk Drezdában, Weimarban is, ahol felkerestük Liszt Ferenc utolsó éveinek lakhelyét, ami ma múzeumként működik.