Egyik tanárnőjük pedig a szigoráról híresült el: nem tűrte ugyanis a divatba jött rövid szoknya viselését. Óra előtt árgus szemekkel mustrálta végig a lányokat, akik az elvárt, térd alá érő ruhában érkeztek be. A következő szünetben aztán a mellékhelyiségben a gondosan előkészített biztostűvel emelték feljebb a szoknyájukat. A tanárnő könyörtelen volt azokkal is, akik az utcán nem viselték a diáksapkájukat.

Mint Földi András elmesélte, a fiúk is gyakran a szőnyeg szélére kerültek. Az egyik testnevelésórán rövid időre magukra hagyta őket a tanáruk, mire ők vagánykodni kezdtek a rájuk bízott gerellyel. Ész nélkül hajigálni kezdték, mígnem egyikük akkorát dobott vele, hogy a hegyes sportszer az ablakrácson át berepült a közeli, szerencsére éppen üres tanterembe, s a padlóban állt meg. Ebből nagy baj is lehetett volna, az ijedtségnél csak a bekövetkezett számonkéréstől való félelem volt a nagyobb. A másik csínytevést közvetlenül az érettségi előtt követték el: néhányan az utcán lődörögtek, amikor valamelyiküknek az az ötlete támadt, hogy cseréljék meg az órásmester és a fodrász cégtábláját a házak falán. Úgy is tettek, ám gyorsan fény derült a mókásnak tartott hecc elkövetőire, akik csak egy hajszál híján úszták meg, hogy a záróvizsgák előtt ki ne rúgják őket…

Az évtizedek múltával az öregdiákok úgy döntöttek, hogy már évente összejönnek. A mostani, hatvan éves találkozóra társuk, Diós Magda grafikusművész egy karikatúrával lepte meg őket, amivel önmagukat figurázta ki: „Gyerekek!” – olvasható az összehajló nosztalgiázókat ábrázoló rajzon – „Világosan emlékszem erre a képre, mintha ma történt volna, de mi az a hatvan?”