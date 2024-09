– Hazai földön, hazai termelők által termelt élelmiszer-alapanyagot hazai családi vállalkozás dolgoz fel helyben. Rendkívül rövid a terméklánc, a Coop-csoporton keresztül pedig az ellátási lánc is. Ez érdekünk, mert kihat az élelmiszer-biztonságra, a vidékfejlesztésre és a vidéki foglalkoztatásra is – fogalmazott dr. Nobilis Márton.

Harmadjára adtak helyszínt a Coop Rally-nak

A Coop Rally mezőnye délután érkezett az utolsó állomására, a halmajugrai Detki Keksz Kft. üzeméhez. A cég több mint négy évtizede a hazai édesipar meghatározó szereplője. Tavaly 12 ezer 100 tonna kekszet értékesítettek, az éves árbevételük meghaladta a 10 milliárd forintot. Dr. Lakatos Rozália, Halmajugra polgármestere az üzem jelentőségéről beszélt Halmajugra életében. Kelemen János, a Coop Hungary Zrt. igazgatóságának tagja örömmel jelentette be, hogy az idei Coop Rally is balesetmentesen zajlott le.

Koósa Péter és Dr. Lakatos Rozália a Coop Rally sajtótájékoztatóján

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Az elmúlt 18 év bebizonyította, hogy jó ötlet volt a rally elindítása. Annak idején is nagyon fontos volt, hogy minőségi élelmiszereket kínáljunk a lakosságnak, amit lehetőleg itthon, magyar alapanyagból gyártanak magyar munkaerővel. Azt gondolom, ezek a szempontok ma is igazak, és a jövőben is azok lesznek – emelte ki Kelemen János.

Koósa Péter, a Detki Keksz Kft. ügyvezető igazgatója ­fontosnak tartotta, hogy a Detki Keksz Kft. magyar tulajdonú cég.