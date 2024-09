Sirokban befejeződött a Borics Pál út felújítása. Már csupán néhány rendbe tett közlekedési táblát kell kihelyezni, s újra komfortosan használható a szakasz. Tuza Gábor polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember 20-án, pénteken, egy kisebb ünnepség keretében fel is avatják. Közösségi élménnyé szeretnék tenni az alkalmat, így hordógurítást, aszfaltrajzolást, kerékpáros ügyességi versenyt, esetleg jármű bemutatót terveznek napra, hogy emlékezetes legyen. Ha akad jelentkező, esetleg siroki vagy környéki érdekes, különleges, extrém vagy öreg járműve kiállítására is lehetőség nyílik. A Vártársaság csurdítós kenyérrel vendégel meg minden résztvevőt és készülnek egy meglepetéssel is. Mindenkit szeretettel várnak.

Sirokban befejeződött a Borics Pál út felújítása

Fotó: Beküldött fotó