Kerecsenden a Csak Egy Lépés Egyesület (CSELE) minden nyáron meghirdeti a legszebb virágos kertért való versengést, vagy inkább kedves, ösztönző játékot. Szajkó Marika, az egyesület vezetője lelkes önkénteseivel pár éve döntött úgy, hogy ezzel bátorítja a falu lakóit közvetlen környezetük, kertjük ápolására, virágosítására. A felhívásra idén is rengetegen töltötték fel kertjükről a legszebb fotókat a szervezet internetes felületére, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek a díjak odaítélésekor.

A díjazottak és a CSELE önkéntesei emlékezetes délutánt töltöttek együtt Kerecsenden

Fotó: Barta Katalin/Heves Megyei Hírlap

Végül ma délután a tájház udvarán az ünnepélyes eredményhirdetés is megtörtént. A hőség ellenére sok család érkezett a baráti rendezvényre, ahol üdítővel, sütivel várták az érkezőket.

Mivel a kezdeményezés lelke, Szajkó Marika betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen, így a helyi óvoda képviseletében Barna Erika köszöntötte a megjelenteket és hirdetett eredményt.

Idén először nem rangsoroltak, hiszen ezen a nyáron minden kertjét gondozó család megküzdött a tartós hőséggel. Jutalmat kapott Tatai Gyuláné, Nagy Ferencné, Tatai-Varga Kata, Tatainé Szecskó Marianna, Békési Gyuláné.

A díjazottak és a CSELE önkéntesei emlékezetes délutánt töltöttek együtt Kerecsenden

Fotó: Barta Katalin/Heves Megyei Hírlap

Az erre az alkalomra készült kis plakettet és vele járó virágot idén Nagy Imréné, Páll-Kreácsik Andrea, és Jurácsik Katalin érdemelték ki.

Idén először az örökös címet is kiosztották, amit Kecsmárné Judit vehetett át. Róla mindenki tudja a településen, hogy a virágok szerelmese. Kertjében, otthonában számos különlegesség nyílik minden évszakban. A helyi nagyobb rendezvényekre is mindig bőkezűen adakozik virágaiból, de a környékbeli falunapokon is ő vállalja a dekorációt a Kerecsendet képviselő sátrakban.

A díjazást követően baráti beszélgetéssel zárult a rendezvény. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a legközelebb az Advent fényei elnevezésű, decemberi versengésen mérik össze tudásukat.