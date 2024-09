Újabb túrára indult az egri származású Zelei József, hazánk egyetlen hivatalos Kerékpáros Békenagykövete szeptember 11-én, erről itt írtunk. Kedden Bécsben érte utol portálunk. Arra kértük, számoljon be az árvízhelyzetről.

– Pozitívabb már a helyzet, az árhullám rosszabb része már levonult. Az utam során azt tapasztaltam, rengeteg eső leesett a vízgyűjtő területeken, a folyók két-három méterrel is megnövekedtek. De a legnagyobb gondot a kis patakok okozták, s nem a Duna. Ezek a vízfolyások tízszeresükre is megnőttek – mesélte.