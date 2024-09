Sörrel, virslivel és meglepetés ajándékokkal várja országszerte a véradókat retro véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat. A 29 helyszín között két Heves vármegyei város is szerepel, Eger és Gyöngyös, ahol szeptember 7-én adhatnak vért a segíteni vágyók. A szervezők egy régi hagyományt szeretnének visszahozni, miszerint a véradók a véradás után virslit és sört kaptak, majd leültek beszélgetni – fogalmazta meg Rendes Jánosné a Vöröskereszt véradásszervezője.

Az egri véradó ponton a Hotel Eger&Park Szállodában 10 óra és 18 óra között várják a véradókat, Gyöngyösön pedig a Gyöngyök Mátra Művelődési Központban 10 és 15 óra között. A donoroknak a személyi igazolványukra, illetve a TAJ- és lakcím kártyájukra van szükségük a véradáshoz. Heves vármegyében több olyan önkéntes véradó is van, akik már túl vannak a 100. véradásukon is, de vannak olyanok is, akik több mint 160 véradáson is részt vettek donorként, közölték.