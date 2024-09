Hasonló helyzet állt elő a Hatvani kapu téren, az államkincstár épülete előtt is, szintén augusztusban. Ott egy beázás miatt ment tönkre mind a szivattyú, mind az elektromos vezérlőpanel. Ezek javítására is kísérletet tett a cég, ami sajnos nem sikerült, így itt is cserére volt szükség. A fényekkel ellátott szökőkút szeptember eleje óta ismét gond nélkül működik. Jelenleg az Eszterházy tér szökőkútját javítják, a problémát itt is a beázás okozza. A Városgondozás elkezdte a munkát, a cél, hogy rövid időn belül újra működjön a csobogó.