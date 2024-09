Mindenkire gondoltak a Gyöngyösön is gyárral rendelkező Schneider Electric új, dunavecsei üzemének építésekor, tájékoztatta portálunkat a multinacionális vállalat. Széles folyosók, kerekesszékkel is használható liftek, mosdó a mozgássérülteknek – többek között ezekkel a megoldásokkal támogatja a Schneider Electric, hogy új üzemében, a Duna Smart Power Systemsben (DSPS) a mozgásukban korlátozott kollégák és látogatók is komfortosan érezhessék magukat. Az akadálymentesítés és befogadás jegyében arra is odafigyeltek a tervezéskor, hogy a kerekesszékkel közlekedők az étkezőt is kényelmesen használhassák, közölte a vállalat.

Akadályok nélkül – mindenkire gondoltak a Schneider Electric új gyárának építésekor

Forrás: Schneider Electric

A Schneider Electric beszámolt arról, hogy az esélyegyenlőség biztosítása és a befogadó közeg alapvető fontosságú értékeknek számítanak az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat cégkultúrájában. Ennek megfelelően a társaság Dunavecsén felépült új gyára, a DSPS közösségi és kommunális tereinek tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a mozgásukban korlátozott kollégák, látogatók is biztonságosan és kényelmesen használhassák a helyiségeket.

Az akadálymentesítés jegyében számos megoldást hoztak létre, hogy az épületet és az irodarészt a kerekesszékes partnerek és kollégák is kényelemesen tudják használni. Már a bejáratnál a recepciós pult lift felőli része alacsonyabb lett, így ott az érkezők is kényelmesen kommunikálni. Szintén rájuk gondolva az épületben a folyosókat és lifteket is mindenhol úgy alakították ki, hogy legalább 120 centiméter szélességűek legyenek, hogy azok kerekesszékkel is használható lehessen, a megfelelő méret mellett még a vezérlőgombokat is úgy helyezték el, hogy könnyen elérhetőek legyenek. Természetesen a nagy, nyitott irodatér bútorainak, illetve a kapcsolóinak elhelyezésekor is szempont volt, hogy ezek akadálymentesen használhatóak és elérhetőek legyenek.