– Pár nap és hivatalosan is indul a munka. Új fejezet nyílik városunk és az egri közgyűlés életében – tette közzé Vágner Ákos, Eger megválasztott polgármestere Facebook oldalán. Mint ismert, októbertől kezdődik az új önkormányzati ciklus. Az alakuló ülést október 3-án tartja az új közgyűlés.

– Eger választópolgárai a megújult Fidesz-KDNP-nek szavaztak bizalmat, így októbertől új képviselőtestület szolgál Egerben. A kollégákkal folyamatosan egyeztetjük a teendőket, s elszántan készülünk arra a munkára, amelynek középpontjában az egység, a béke és a fejlődés megteremtése áll – fűzte hozzá.

Vágner korábban portálunknak beszélt arról, hogyan készül fel a polgármesteri munkára, illetve arról is, milyen céljai vannak Eger működésével kapcsolatban: „A fizetőképes turisták megnyerése is hatalmas ugrást jelentene a város életében. Ehhez minőségi programok, modern városmarketing szükséges. Nyilván más helyzetben vannak, hiszen jóval nagyobb a bevételük az iparból, a helyi gazdaságból. Egyrészt majd Egernek ebbe az irányba is el kell indulnia, hiszen a sikeres város kulcsa ez is a turizmuson és a borkultúrán túl. A meglévő vállalkozásokkal kapcsolatot kell tartani, azokat segíteni kell, illetve fejlesztenünk kell az infrastruktúrát, hogy új vállalkozások telepedjenek meg városunkban. Az M25 révén már jobban benne vagyunk a főváros agglomerációjában, de ha a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc gazdasági háromszög velünk egy négyszöggé bővülne, annak örülnék.”