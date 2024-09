Hogy ez mennyire fontos, azt jól mutatja az idei statisztikájuk, hiszen minden náluk megszületett gyermekre - tizenhatan vannak – jut még 3 másik olyan kisbaba, akinek a szülei a központ által találta meg az egészségügyi felelősséget viselő, szülésüket kísérő bábát. Munkájuk tehát nem csupán a náluk világra született gyermekek számában mutatkozik meg, hanem az egész északkeleti régióban.

- A hozzánk fordulók számának növekedése mellett szakembereink száma is folyamatosan növekszik, így még teljesebb gondoskodást tudunk nyújtani a családoknak. A mai születésnapon is számos új szakemberünk debütált. Előadásaikra nem csupán várandós kismamák érkeztek, voltak édesapák és leendő apukák, és sok nálunk született babát is elhoztak a szüleik, hogy együtt ünnepelhessünk - részletezte az igazgató.

- Tavaly még egy második emeleti lakásban vártuk a családokat, ami igazán otthonos, és meghitt volt, de a nagyobb rendezvényeknél tapasztaltuk hátrányát is, és egy-egy szülés miatt sokszor kellett lemondjuk foglalkozásokat is. Májusban azonban egy földszinti helyre költöztünk, ahol a szülőpárok részére külön kis lakrész áll rendelkezésre, és a szülőszoba mellett saját fürdőszoba, konyha is van, míg a foglalkozásokra érkezőket 3 különálló szobába várják szakembereink. Így a születésnapunkra is jóval több embert tudtunk fogadni, és az előadások mellett elfértek az ajándék kranioszakrális kezelések is - mesélt a központ fejlődéséről Rozgics-Kiss Anita.