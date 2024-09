Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) az Egri Városi Sportiskolával, a Magyar Rögbi Szövetséggel és a Magyar Grappling Szövetséggel szerdán.

A képen: Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, Kovács Géza, Bőhm Balázs,és Kovács Gábor

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora az eseményen úgy fogalmazott, kiemelt képzési terület az egyetemen a sporttudomány, s mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ezer hallgató tanul ezen a képzési területen.

– A sporttudományi intézetben oktatással, versenysporttal, szabadidősporttal és kutatással is megfűszerezve végzik a munkát. Kiemelt elem a tevékenységükben, hogy olyan sportszakembereket képezzenek, akik értik, és támogatják a sport szerepét az egészségmegőrzésben, a teljesítményjavításban és a közösségépítésben egyaránt – részletezte. Szavai szerint, ezekből kiderül, az egyetemen ebben az intézetben zajlik a legdinamikusabb munka.

A szerdai eseményen két szövetséggel és a városi sportiskolával írtak alá megállapodást, s a rektor szavai szerint minden fél támogatja majd egymás munkáját közös rendezvényeken, programokon, a sportágak népszerűsítésén keresztül.

Bőhm Balázs, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke, az egyik aláíró fél, kezdésképpen elmondta, hazánkban viszonylag ismeretlen a sportága, 40-50 évvel tört be, s azóta viszont folyamatosan fejlődik.

– Ezt is mutatja, hogy a sportágunk már az olimpián is szerepelt. Az, hogy az egri egyetemmel együttműködhetünk, hiánypótló lehetőség. Eddig ugyanis középfokon tudtuk a szakembereinket képezni, most lehetőség lesz felsőfokon. Ez egyébként nem csak itt unikális, hanem Közép-Európában is egyedi dolog, kevés ilyen hely van, ahol felsőfokon képzik a szakedzőket – mondta.

Kovács Gábor, a Magyar Grappling Szövetség elnöke, aki a másik aláíró, is bemutatta sportágát. Mint mondta, a nemzetközi birkózó szövetség alá tartoznak, népszerűség pedig a szabadfogásnál is szabadabb szabályok is okozzák. Hozzátette, felmerült, hogy ez is olimpiai sportág lehessen, ehhez pedig a képzésben kellett továbblépniük, szükség van a felsőfokúra, s ezt az egri egyetemmel együtt valósítják meg.