Restaurátoroknak köszönhetően újra régi pompájukban láthatóak a freskók, festmények, az oltárképek, a régi, értékes bútorokat is megmentette az érsekség. A szentélyben az oszlopokat aranyoztatták, a főhajóban műmárvány bevonatot kaptak, a pillérek pedig vörös márvány színűek, ezek a színek dominálnak a padlón is. Ficzek László kiemelte, hogy a felújítás egyik hagy eredménye a székesegyházban uralkodó harmónia. Ficzek László elmondta, nem generálkivitelezője, hanem lebonyolítója volt az éveken át tartó felújításnak: Rudolf Mihály építész, aki Hild József tervei alapján megtervezte a felújítást és lebonyolította. Elárulta, összesen 147 szerződés született a fejújítás során melyet végigkövetett a péntekenként ülésező fejlesztési bizottság. Gondoltak a zarándokokra és a turistákra is: az egri bazilika Érseki Palota felőli oldalán egy látogatóközpont jött létre, ahol kávézó, mosdó és ajándékbolt is található. A hajóban, a torony alatt is kialakítottak 3 mosdót, hogy a hívek komfortosabban érezzék magukat.

– Sokat fáradoztak a kivitelezők, hiszen közel 190 éves épületről van szó - mindig előkerültek olyan új feladatok, melyekre nem számítottak, menet közben derültek ki, de most már örömmel telve, jó érzéssel várjuk a híveket szombatra – mondta Ficzek László.