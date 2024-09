- Ami velünk történt, az ennek tipikus példája. Tizenöt éve emlékezünk a történtekre, egyre kevesebben, a mi időnk lassan lejár, de ezt a dolgot nem volna jó elfelejteni. Az emlékművet abban a reményben állítottuk, hogy az idő teltével nem fordul elő az a rémálom, nem homályosul el annak az emlékezete, amit a szüleiknek, őseinknek el kellett szenvedniük. Reméljük, hogy az utánunk jövők is emlékeztetnek arra, nehogy még egyszer ez előforduljon. Ez bizonyos fokig hiábavaló tevékenység, hiszen az ember marha, bármely pillanatban újrakezdheti és újra meg fog történni. Ha a generációk egymásra épülve visszaemlékeznek, enyhébben, kevésbé embertelenül fognak megtörténni ezek a dolgok – fejtette ki Rudas Pál, aki nem volt optimista.

Hozzátette, bízik abban, hogy az eddigi kettő után a következő polgármester is átveszi a stafétát, lesznek megemlékezések a faluban. Amíg élnek és el tudnak jönni, ők is itt lesznek, emlékeznek szüleikre, családjaikra, a befogadó családokra. Utóbbiak hihetetlen emberségről tettek tanúbizonyságot az évek alatt, amíg a budapestiek itt voltak. Remélik, ennek üzenetét átadják a gyerekeknek is, akik átérzik a problémát.

A beszédet követően Kelemen Károly tárogatójátékára elhelyezték az emlékezés koszorúit a kitelepítés emlékművénél.