A farkasok egy éjszaka alatt könnyedén megtesznek akár 50 kilométert is, de kóborlásaik során 24 óra alatt ennek a távnak a kétszeresét is képesek megtenni. Ráadásul egy hétig is elvannak észrevétlenül és jelentős táplálékbevitel nélkül. Nemrég az egyik vadkameránk előtt is elsétált két éjszakai kóborló - írja a WWF Hungary Facebook oldalán.

Gyere el a Falka Napokra, és tudj meg többet a farkasokról!