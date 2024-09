Pénteken nyílt meg Markazon az egri Dobó István Vármúzeum Közösségünk Kincsei című vándorkiállítása. A bevezetőben elhangzott, hogy a vármúzeum a Petőfi Kulturális Programon belül hozta létre a tárlatot, mely megismerteti a látogatókkal Heves vármegye kiemelkedő kulturális és épített örökségeit, értékeit. A színvonalas kulturális programot a Magyar Nemzeti Múzeum, mint kultúrstratégiai intézmény, a Petőfi Kulturális Program égisze alatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Dobó István Vármúzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével valósította meg.

A Közösségünk Kincsei című vándorkiállítást H. Szilasi Ágota nyitotta meg

Forrás: Szabó István / Heves Megyei Hírlap

A markazi polgármesteri hivatal nagytermét zsúfolásig megtöltő diákok és helybeli lakosok előtt H. Szilasi Ágota művészettörténész, főmuzeológus, a vármúzeum gyűjteményi osztályvezetője nyitóbeszédében rámutatott, a tárlaton látható anyag csak nagyon kis része annak a hatalmas kulturális értéknek, ami vármegyénkben található.

– A Magyar Nemzeti Múzeumtól azt a feladatot kaptuk, hogy 10 olyan értékes dolgot válasszunk ki, ami a legjobban reprezentálja Heves vármegyét, annak településeit. Nagyon nehéz volt a döntés, amikor megnéztük a Heves vármegyei értéktár listát. Az úgy áll össze, hogy minden település szétnéz a maga kis birtokán, és kiválasztja a számára legfontosabb helyi természeti-, tárgyi-, épített-, illetve szellemi örökségét, amit javasol a vármegyei értéktárba kerülésre. Így aztán óriási a választék. Ez azért nagyon hasznos, mert ismeretük a most élők számára is fontosak, hiszen a ma élők felelőssége, hogy ezen értékek fennmaradjanak, hogy később is emlékezhessenek rájuk. Ezekből értékekből tanulni tudunk, sokat hozzátesznek az életünkhöz – emelte ki H. Szilasi Ágota.

A múzeumi osztályvezető ismertette ezután a hallgatósággal a legfontosabb tudnivalókat a Dobó István Vármúzeumról, annak tevékenységéről, gyűjteményeiről, kiállítótereiről, részlegeiről, végül kedvcsinálóként röviden beszélt a kiválasztott 10 Heves vármegyei értékről, amelyek a Közösségünk Kincsei kiállítás anyagát adják. Az október 14-ig látható tárlaton a látogatók megismerkedhetnek magával a vármúzeummal, Gárdonyi Gézával, az egri Líceummal, az Egri Bikavérrel, továbbá Feldebrő altemplomával és annak freskóival, Gyöngyöspata Jessze-fa oltárával, a gyöngyösi Szent Bertalan-templom kincstárával, a parádi üveggyártással, a boldogi viselettel, hímzéssel és lakodalommal, valamint a hevesi szőttessel.