Arnold Schwarzenegger, a Terminátor címszereplője Csehországban forgatott, és mivel nagyon szereti Magyarországot, a magyarokat – nem mellesleg tiszteli és barátjának tartja Orbán Viktort –, átruccant Budapestre is, ahol egy edzőterembe is elment a magyar miniszterelnökkel, biztatva őt is az edzésre, írta a Bors.

A különleges ajándék

– Arnolddal edzeni olyan, mint Pelével dekázni. Felemelő – írta a miniszterelnök a kisfilmhez, ami arról készült, hogyan tanítja meg őt egy gyakorlatra a Terminátor.

Ajándékot kapott Nyitrai Zsolttól a Terminátor

A híres amerikai testépítő, színész, politikus találkozott Nyitrai Zsolttal, a miniszterelnök főtanácsadójával, Heves vármegye egyik országgyűlési képviselőjével is, vele sem először.

Nyitrai Zsolt a színésszel, és Kalifornia korábbi kormányzójával

„A Terminátorral először szülőhazájában, Ausztriában találkoztam... Arnold Schwarzenegger komoly ember, hiszen amibe belefogott, abban mind a csúcsra jutott: sport, filmezés, politika. Ezt csinálja utána valaki!” - meséli Nyitrai Zsolt Ómolnár Miklós Csakazértis című könyvében.

– Arnold imádja Magyarországot és a magyarokat, otthon érzi magát Budapesten – mondta a Borsnak a mostani találkozó után a miniszterelnök főtanácsadója, aki egy különleges ajándékkal lepte meg a Terminátort, amit megmutatott a Borsnak: A Terminátor olyan emléket vihetett haza Magyarországról, amit biztosan nem felejt el: egy, a nevére szóló, egyedi tervezésű, az osztrák és a magyar címerrel ellátott szalonnázó bicskát, Madaras János Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye késkészítő mesterének munkáját. A szalonnázó bicska nyele magyar szürkemarha csontjából készült.