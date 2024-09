A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság is kitelepült az eseményre, ahol sátruk mellett egy kutyás bemutatóval is készültek. Láthattuk a kutyákat egy vélelmezett akció közben, majd Soltész Bálint szóvivő beavatott a részletekbe.

– Mindegyik alkalommal itt voltunk, a leglátványosabb része persze a kutyás bemutató. De jelen voltak a kommandós munkatársak is, náluk az érdeklődők kézbe foghatták a különböző fegyverereket, s ezen kívül toborzási céllal is érkeztünk – részletezte.