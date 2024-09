Van viszont egy génterápia, mely 1,3 milliárd forintba kerül, a gyűjtésbe pedig már számos szervezet, egyesület beszállt. Legutóbb például Tenken volt egy rendezvény, egy jótékonysági őrző-védő kutyás tréning a a Hevesi Kutyakiképző Iskola szervezésében, ahol több mint fél millió forint gyűlt össze.

A kisfiú közösségi oldalán időről időre, szinte napról napra jelennek meg támogatók, és támogató rendezvények. A legfrissebbek közt írják, hogy október 19-én a Catu Kutyaiskola Alapítvány jótékonysági szolgálati- és szolgálati jellegű kutyás tréninget szervez Lázár Levi gyógyulásáért.

– Ezen a különleges napon nemcsak a hivatásos kutyások mutatkoznak be, hanem várjuk a civilek jelentkezését is, akik szeretnék kutyáikkal együtt támogatni Levi felépülését, emellett egy közös tréningen is részt vennének a hivatásosokkal – írják.