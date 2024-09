A hosszan tartó, tikkasztó aszály után a Bükkaljára és a Dél-Bükkbe is megérkeztek az őszi esők. A szeptember közepi jelentősebb csapadék felüdülést jelent erdők, s mezők összes élőlénye számára. Az esők és a lehűlés meghozta a szarvasbikák hangját is, most indulnak be igazán az agancsos daliák, biztos, hogy a hónap második felében gyakrabban szól majd a hangjuk - írja Kleszó András természetvédelmi őr (Kelet-Bükki Tájegység) a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldalán közölt videójánál.

A kitüntetett helyeket több bika - minden rendű és rangú - is felkeresi, állandóan nagy a forgalom. A szerelmi lázban égő szarvasbikát pedig minden egyéb erdőlakó respektálja, még azok is elkerülik ilyenkor a bőgőhelyeket, akik szintén ismerik és kedvelik ezeket a csalitokat, s egyébiránt nem ijednek meg a saját árnyékuktól…