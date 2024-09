Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény vezető oldalon, az 55-ös és a 63-as km között felújítási munka miatt lezárták a külső és a leállósávot. A forgalom a belső sávon illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható.

-Kál térségében, a 104-es és a 108-as km között a Vásárosnamény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért a forgalmat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leállósáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felől érkezők a Rekettyés pihenőt is zárva találják, így ott a benzinkút sem érhető el. Tankolni előtte a 82-es km-nél a Borsókúti pihenőhelyen, vagy utána, a 142-es km-nél lévő Geleji pihenőhelyen lehet.

- Újabb munka kezdődött Vásárosnamény felé, a Geleji pihenő után. A 147-es és a 149-es km között mindkét sávot lezárták, a forgalmat a leálló sávra terelik.

- Kicsit távolabb, de a főváros felé is dolgoznak. A 153-as és a 151-es km között a belső sávba terelik a járműveket.

- Vásárosnamény felé, a 162-es és a 171-es km között is burkolatot javítanak, az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 164-es km-nél, a Hejőkürt/Tiszaújváros csomópont le- és felhajtóága sem használható. Helyette a 156-os km-nél a Mezőcsát csomópont, illetve a 175-ös km-nél a Polgár csomópont használható - tájékoztattak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)