– Érdeklődése és ennek köszönhetően élete is szerteágazó volt. A politika mellett aktívan jelen volt a tudomány és a vallás területén is. Miniszterelnöksége után 13 évig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, reformátusként pedig kiemelkedő szerepet töltött be az egyház életében is. 1860-ban a békés-bánáti református egyházmegye gondnokává, 1870-ben pedig a dunamelléki egyházkerület főgondnokává választották. Azonban a második világháború a Lónyay-családra is lesújtott, sorsuk keserűen végződött – számolt be a történelmi háttérről a kurátor.

Lónyay-kiállítás fedi fel a történelem elfeledett részleteit Egerben

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A Lónyay 200 Emlékévről készült egy bemutató film is, melyet a tárlat megnyitón is levetítettek. A Lónyay-ak letűnt világa vándorkiállítás október elsejéig látható az egri egyetem Líceum épületének második emeletén. Dr. Juhász Tibor, az EKKE tudományos rektora elmondta, hogy többek között azért is szervezték mostanra a kiállítást, hogy az idei Kutatók Éjszakáján, szeptember 27-én, az egyetemre látogató középiskolások is megtekinthessék ezt szakmailag elismert, ritkaságokkal teli történelmi kiállítást.