– A Magyar Falu Program rengeteg lehetőséget kínál. Habár az elmúlt 5 évben több útfelújítás is befejeződött, van még pár út, amit szeretnénk megújítani, amint lehetőség adódik, de jelenleg a források korlátozottak. A gyermekjóléti szolgálat épületének teljes külső és belső felújítására benyújtott pályázatunk is tartaléklistára került. Reméljük, hamarosan ez is megvalósulhat – mondta.

Demkó Gábor, Novaj polgármestere elmondta, a Mátyás úti járdát újítják fel a pályázatból. Ez egy gyalogosforgalom szempontjából is forgalmas út.

– Óvoda, orvosi rendelő, védőnő, és patika is itt található. Kiemelten fontos az idősek és az édesanyák s gyermekeik szempontjából a biztonságos közlekedés ezen a szakaszon. Még egy további ütem kellene, hogy teljesen meg tudjuk újítani a járdát, de remélem, hogy a Magyar Falu Programból majd a Széchenyi, a Gárdonyi és a Mezőkövesdi út belterületi szakasza is pályázati forrást nyerhet később. Ennek a 3 útnak a megújítása kiemelten sürgető, de több rossz utunk is van sajnos – fogalmazott a polgármester.