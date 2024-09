Polónyi György, az OMVK Heves Vármegyei Területi Szervezete elnöke nyitotta meg a vármegyei vadásznapot.

Mátrafüreden gyűltek össze ünnepelni Heves vármegye vadászai

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A vadászkamara elsődleges célja a tagjainak az érdekképviselete. Emellett feladata a rendelkezésre álló pénzeszközök elosztása. Felhívom a vadásztársaságok figyelmét, hogy újra megjelent az Országos Vadgazdálkodási Alap pályázati felhívása. Szerepel benne például itatóhelyek kialakítása. Erre érdemes pályázni, hiszen emlékszünk még a két évvel ezelőtti súlyos aszályra, de az idei nyár is nagyon száraz volt. De megéri pályázni a vadgazdálkodásban használható drónokra, a gépkocsikra szerelhető vadrisztó prizmákra, illetve a mezőgazdasági gépekre szerelhető ultrahangos vadriasztókra. Ezek az eszközök a sokoldalúságuk és hasznosságuk okán széles körben terjednek. Szomorú, hogy a hivatásos vadászok száma országos szinten is csökken. Ennek egyik oka az, hogy anyagilag nincsenek kellően megbecsülve. Emellett elöregedik a vadásztársadalom, a fiatalok ugyanakkor nem találják meg azt az életpálya modellt ebben a hivatásban, amit keresnek. Vármegyénk vadgazdálkodását illetően a kilövési számokból és a leadott becslésekből sajnos úgy tűnik, hogy a szarvasállomány nem olyan mértékben csökkent, mint az elvárható lenne. Ez megjelenik a kistelepülésre bejáró vadak károkozásban is. Mindezek miatt a vadászkamara is támogatja azt, hogy fokozzuk a vadkilövéseket. Pozitív hozadéka a helyzetnek, hogy a trófeák minősége javult – összegezte Polónyi György.