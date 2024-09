A Mátrai Erdészeti Nyílt Nap interaktív formában nyújtott ismereteket

A 16 állomásból álló kínálat során az erdők világának és az erdészek munkájának minden részletével megismerkedhettek a gyerekek. Életkortól függetlenül nagy érdeklődéssel figyelték az egyes standoknál az erdészek játékos, interaktív formában adott ismertetőjét. Egyebek között az erdei növények magvaival, leveleivel, terméseivel lehetett megismerkedni. Az erdei gyümölcsöket, az ízesítésükkel készült süteményeket, s a belőlük készített szörpöket meg is lehetett kóstolni. A tűzoltók az erdőtüzek megelőzésének mikéntjéről beszéltek a gyerekeknek. Az udvaron a láncfűrészes szoborfaragás rejtelmeibe avatták be a látogatókat, akik erdészeti munkagépekkel is megismerkedhettek. A famegművelés kéziszerszámait a kezükbe is vehették a vállalkozó szelleműek, a gyalu, illetve a kézi fúró használatát gyakorolhatták szakemberek felügyelete mellett. A diákok megismerkedhettek az erdőben élő állatokkal, a turistajelzésekkel, de azt is kipróbálhatták, milyen érzés mezítláb sétálni fakérgen, mohán, tobozokon, vagy éppen faleveleken.