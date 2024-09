Jöjjetek, imádjuk az Urat!

Michael W. Banach pápai nuncius Ferenc pápa nevében köszöntött mindenkit. Fölelevenítette az 1000-ben alapított egri egyházmegye és a Szent János apostolnak, Szent Mihály főangyalnak, és a Szeplőtelen Fogantatásnak szentelt bazilika történetét. Hazánk második legnagyobb szakrális épületének tervezésére az 1827-ben hivatalba lépett Pyrker János érsek Hild Józsefet, az esztergomi bazilika építészét, a Szent István bazilika tervezőjét kérte föl, míg a szobrok elkészítésére a velencei Marco Casagrandét hívta. Kiemelte a bazilika homlokzatán olvasható mondatot, Jöjjetek, imádjuk az urat! Kifejtette, az számít, hogy Jézus Krisztus, az élő Isten fia, aki hisz benne és hűséges marad, rá építi az életét, az a keresztény. Krisztus követői akarnak lenni, hallották a hívást, imádják az Urat, ezért vannak is. Erőt, bátorságot lehet meríteni belőle, hiszen nincs, aki Jézusnál jobb, mélyebb mondanivalóval rendelkezne. Kitért Szűz Mária felismerésére, Szent Mihály hangjára, a Szent János által megőrzött, tanítványokkal folytatott jézusi beszélgetésekre. A nuncius szerint Ferenc pápa azt mondja, bőven kell lenni reményben, hogy a hit örömteli, a szeretet lelkes legyen, mindenki képes legyen mosolyt, gesztust, testvéri tekintetet, meghallgatást, ingyenes szolgálatot vállalni másokért, ami mag lehet azoknak, akik befogadják Jézust. Ő is az Úr imádatára hívott mindenkit, szerinte Krisztus egyháza örökké tart, amiért annak tagjai is felelősek.