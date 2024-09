Hanna édesanyja, Barczai Zsuzsanna levelét elküldték portálunknak, hogy beszámoljanak a kislány jelenlegi állapotáról.

– Egy héttel ezelőtt Hanna átesett Barcelonában a műtéten. Problémamentes volt az altatás és az operáció is. A műtét utáni ébredés már kicsit sírósra sikeredett, de pár óra elteltével rendeződött ez is. Az orvos hosszasan beszélt az instrukciókról, mit, mikor, mennyi idővel lehet majd csinálni. De külön kitért a rehabilitáció fontosságára, és hogy próbáljunk meg megfelelő minőségű segédeszközöket legyártatni Hannának, mert ezek nélkül sajnos a műtét csak kidobott pénz lenne. A változás már most is szabad szemmel is jól látható. Lazább lábfej, meleg tapintású és szép rózsaszín. Sokkal szebben tud ülni. Jobban el tudja balra forgatni a fejét. Igaz ehhez sajnos elég sok bemetszésre volt szükség, kettő a homlokán, kettő a hátán, kettő a fenekén és mindkét lábszárán és talpán öt-öt – részletezte.

Mint írja, október végén szükséges elkezdeni a rehabilitációt.

– Sajnos ez is hatalmas terhet ró ránk. Az öt nap fejlesztés szállásunkkal együtt 320 ezer forintba kerül. És Mivel Hannát az állam egyetlen egy forinttal sem támogatja, sem a gyógyszerét, sem a kezeléseit, sem semmit, így nagyon nehéz nekem – emelte ki.

Így most ismét segítséget kér. Aki szeretne segíteni Hannáéknak, hogy valóra válhasson a kislány álma, a Facebook-oldalukon minden szükséges információt megtalál.