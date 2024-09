Az észek-hevesi térség településein az elmúlt években sorra újultak meg pályázati segítséggel a ravatalozók, a sírkertek környéke. Sirokban újabb Magyar Falus pályázat eredményeként lassan elkészül az árnyékoló pergola a ravatalozóval szemben. Az árnyékoló ponyvák egy része is hamarosan megérkezik. Tuza Gábor polgármester közösségi oldalán azt írta, eddig is a környék egyik legszebb ravatalozója volt a siroki, de most még szebb lett. Az igényeket figyelembe véve, rövidesen elkezdik az új urnafal építését, valamit tervbe van véve egy szökőkutas szóróparcella építése is - tette közzé.