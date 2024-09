A napokban ünnepélyes keretek között zajlott Karácsondon a felújított és az új óvodarész, valamint az újonnan épített két csoportos mini bölcsőde átadása. Földi Csaba polgármester arról beszélt portálunknak, hogy Karácsond önkormányzata két nyertes pályázatnak köszönhetően tudta megvalósítani az elkészült intézménykomplexumot.

Mini bölcsőde és a felújított óvoda átadás Karácsondon

Forrás: Karácsond Község Hivatalos Oldala/Facebook

– Az önkormányzat még 2017-ben nyújtotta be első pályázatát a meglévő óvodaépületünk részleges belső felújítására, valamint új épületszárny építésére. Rögös út vezetett az átadásig, de elértünk idáig. Meg kellett küzdenünk világjárvánnyal, háborús inflációval, de végül sikeresen tudtuk átadni a megújult, illetve az újonnan épített intézményünket. Ennek a projektnek köszönhetően felújítottuk meglévő óvodánk több mint százéves épületrészét. Ebben az óvodarészben megszüntettünk egy csoportszobát, amelynek helyén egy akadálymentes mosdót, vezetői irodát, dolgozói mosdót, valamint egy gyermekmosdót, illetve egy bővített és felújított óvodai csoportszobát alakítottunk ki közel 150 négyzetméteren. Az új épületszárny 250 négyzetméter alapterületű. Ebben az óvodarészben egy csoportszoba, a hozzá tartozó öltözőhelyiség, gyermekmosdó, fejlesztőszoba, valamint felnőtt mosdó és kazánház készült el. Ugyanebben az épületszárnyban kapott helyet az első, 7 fős mini bölcsőde, valamint hozzá tartozó gyermekmosdó, fürdető, dolgozói mosdó, vegyszerraktár, illetőleg játéktároló, valamint babakocsi tároló helyiség is – részletezte Földi Csaba.

Fotó: Karácsond Község Hivatalos Oldala/Facebook

Mini bölcsőde két lépcsőben

A polgármester elmondta, hogy Szabó Zsolt országgyűlési képviselő segítségével 2019 végén újabb pályázatot nyújtottak be egy másik, 8 fős mini bölcsőde kialakítására, egy újabb épületszárny létrehozására, Mini bölcsődei férőhelyek bővítése Karácsondon 2-es ütem elnevezéssel.

– Ezt a beruházást is sikerült közös erővel megvalósítanunk, melynek köszönhetően a már meglévő és megújult intézményünk további 203 négyzetméter alapterületű épületszárnnyal bővülhetett. Ezen felül, az elkészült épület mellett 132 négyzetméter parkoló, 280 négyzetméter játszóudvar, továbbá 25 négyzetméter területű előkert is létesült. Az épületszárnyban egy új bölcsődei csoportszoba, gyermeköltöző, gyermekfürdető, vezetői iroda, dolgozói öltöző, dolgozói mosdó, zuhanyzó, raktár, játéktároló, akadálymentes mosdó, gazdasági előtér, szeméttároló, kinti gyermekmosdó, külső játéktároló, valamint tálalókonyha és tejkonyha is található. E beruházás során lehetőségünk nyílt a mini bölcsőde eszközeinek megvásárlására is. A projektösszegből megközelítőleg 15 millió forintot fordítottunk bútorok, fejlesztő játékok, játszótéri eszközök, alapvető használati tárgyak beszerzésére. Az új, modern épületszárny, csakúgy, mint az előző, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el – sorolta Földi Csaba.