Kis művészek mini galériája – ezt a nevet adtuk most a pihenőparkban álló házikónknak, amely egy igazán különleges dekorációt kapott, közölte a közösségi oldalán a Domoszlói Művelődés.

Mini galéria nyílt a domoszlói faházikóban

Fotó: Domoszlói Művelődés/Facebook

– Igazi műalkotások kerültek kiállításra, melyet a nyári szünetben az iskolás gyermekek készítettek Ferencz Barbara kézműves foglalkozásainak alkalmával.

Az Domoszlói III. András Általános Iskolában az idei Erzsébet táborban különös figyelmet fordítottak arra, hogy az alsó tagozatos diákok képzelete szabadon szárnyalhasson. Biztosítottak minden feltételt ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő kreativitást. Megismerkedhettek a Fluid Art, illetve absztrakt festészettel, kedvükre rajzolhattak, színezhettek. Különös figyelmet fordítottak az újrahasznosításra is, festettek régi bakelit lemezekre, használt vásznakra, de megtapasztalhatták azt is, hogy mire képes egy lufi a festővásznon. A kisebbek kavicsot festettek, a nagyobbak legyezőt díszítettek, mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. A tábor utolsó napján a nevelők azzal lepték meg a gyerekeket, hogy az általuk készített alkotásokból kiállítást csináltak nekik, ami az UV fény hatására világított is. Elvarázsolta őket a fényárban úszó terem. Ezt az élményt most megosztják a település lakóival. Egy igazán különleges, szemet gyönyörködtető, a sötétben UV fényben tündöklő kiállítást kaptunk kölcsön tőlük. Köszönjük a gyerekek alkotásait, Barbinak a segítséget és a képeket látványban kiegészítő kellékeket. Gyönyörködjenek benne minél többen! – tájékoztat a Domoszlói Művelődés a Facebook-oldalán.

Ismeretes, hogy a domoszlóiak mindig az adott ünnep, jeles esemény vagy évszak szerint ékesítik fel a község pihenőparkjában álló kis faházikót.