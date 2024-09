Ideje a füvesített területet is felfrissíteni. Az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően a forró nyár után újra zöldellnek a pázsitok. Mivel az aszályos hónapok után a gyep is összetömörödött, érdemes elvégezni a szellőztetést, valamint a talaj lazítását.

Ehhez elég egy vasvilla vagy egy gereblye. Az első és legfontosabb feladat, hogy gyűjtsük össze a lehullott leveleket az udvarról. Ezeket később felhasználhatjuk a komposzthoz vagy a teleltetésnél. Ezt követően a gereblyét erősen szúrjuk a talajba, majd óvatosan mozgassuk előre és hátra. Így az összegubancolódott fűszálak kisimulnak és meggátolhatjuk a tövek elhalását, valamint a filcesedést is. Ezt az egész gyepfelületen meg kell ismételni olyan módon, hogy mindig néhány arasszal arrébb szúrjuk le a szerszámot. Az egyetlen szabály, hogy száraz talajon, csapadékmentes napon végezzük el a szellőztetést.

Itt az idő a zöldségek és virágok ültetéséhez is. A hidegtűrő zöldségfélék bátran elültethetők szeptemberben is. Ilyen a fokhagyma, a zöldsaláta, a brokkoli, a káposzta, a zöldbab, az uborka, de a sütőtök is. Amennyiben inkább virágokat ültetnénk, arra is van lehetőség. Bátran ültethetünk szabadgyökerű dáliát, árvácskát, körömvirágot vagy kikeleti bangitát, ugyanis ezek mind remekül bírják a telet.