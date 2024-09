– Pedagógusképzésünk ma már nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is elismert. Büszkék vagyunk az egyetem szakmai közössége által kifejlesztett Komplex Alapprogramra. Az Élménysuli néven is közismert program ma már 500 általános iskolában 10 ezer továbbképzett pedagógust és több mint 220 ezer tanulót érint. Ezekben az iskolákban tapasztalataink szerint a tanulás és a tanítás is valóban egyaránt élmény – fogalmazott a rektor, aki szólt arról is, hogy most indul el a pedagógusképzés megújult, gyakorlati fókuszú modellje, amelyet az ágazatirányító Kulturális és Innovációs Minisztérium felkérésére az egyetem szakmai közösségének vezetésével dolgoztak ki három egyetem, az EKKE, a nyíregyházi és a Debreceni Egyetem együttműködésében.