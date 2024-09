A természetben járva, csendes szemlélőként tudhatunk meg a legtöbbet talán. A zsibongás ellensége annak, aki meg akarja ismerni a tájat és a benne rejtőző életet – ha egyszer lesz, akkor ezt tanítom meg elsőként a gyermekemnek, amint eléri majd azt a kort, hogy úgy gondolom, megérett rá. Mert a gyereket hangosak és hirtelenek, de szomjazzák az útmutatást. Éppen ezért fájó látni, mikor a felnőtt sem tudja, hogyan is kellene viselkednie a természetben. A nemzeti parknak sok jó programja van, amivel próbálnak népet nevelni. Ezért a munkáért különösebben nem irigylem őket. Szombaton a denevérek éjszakáján is ez volt a cél: eloszlatni a tévhiteket, megmutatni a bőregerek igazi természetét, és azt, hogy mennyire hasznosak ők a sérülékeny táplálékláncban.

Sok szülő érkezett sok gyerekkel a kora esti eseményre, a kicsik nyilván teljesen bepörögtek tőle, hogy a bőregerek beleakadtak a hálóba. Mindannyian látni akarták. Volt viszont egy család, viszonylag fiatal szülőkkel, amely nem ment közelebb – türelmesek, gondoltam. Aztán hallottam az apát: „Ne menj közel!” A hangsúlyából kitűnt, hogy nem érdekli az egész, de nem kellett sokat várni, hogy kifejtse, röhej, hogy felnőtt emberek bámulják a denevéreket. Nem is maradt már sokáig, a gyerekei engedelmesen követték haza. Nem értem, ha eleve nem fűlik hozzá a foga, minek ment oda? Vagy legalább megpróbálta, de jobb volt elkullogni a csalódott gyerekkel?



