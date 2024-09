HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: MACZKY EMIL. 1902. AUGUSZTUS 24.

A hevesi aszfalt.

Consum matum est ki - hitte volna? Az ábrándok világába való nevetséges idea ime testté lőn. Aki néhány hétig nem hallott Hevesről, az bizonyára megütközve fogja ­olvasni e cikk cimét s szánandó mosolylyal fog rá gondolni arra a zsurnalisztára a ki ilyen fába vágja – a tollát. És ime, néhány lelkes ember frappáns fellépése elég volt arra, hogy a halva született gyerekbe életet öntsön, hogy ez a halott megmozduljon s magának létet életet kérjen. Igen a hevesi aszfalt ügy végre be van fejezve, kivitele jó részben megvalósitva, mert a hevesi járdákból ma közel 4000 méter keramit szegélyü aszfalt burkolattal van bevonva. Tehát immár végre elmondhatjuk, hogy mintegy két kilométerre terjed az a tér mely Hevesen rövid néhány hét alatt a haladás képét mutatja elénk. ­Valóban csodálatos az is, hogy miként versenyeznek Heves müvelt körei itt is egymással­.

Intézetek egyletek magánosok hivatalok, urak s polgárok egyöntetüleg törnek előre, hogy az ősszre abba a helyzetbe kerüljön ez a járási emporium, hogy ne legyünk nyakigláb sáros csizmában. De nem csak a városban, hanem magában a külső szőlőkben is.

Majzik Viktor alispán járt szintén jó példával előre s nyári lakának, présházának a nyitott foyerjei legnagyobb részeit aszfalttal rakatta ki, számos további helyen a konyhák folyosók s nyári ugynevezett tiszta szobákat aszfaltirozták az utcákon pedig szinte fél árkádiában érzi az ember magát, hogy a mult heti nagy esőzések után is gyalog el lehet menni – a szomszédba is.

MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1863. AUGUSTUS 22.

Szinház.

Szombaton Török és Törökné javára adatott „Dobó Katicza” vagy az „egri szép napok.” Tóth Kálmán e müve most tartalmához méltó gyenge előadásban részesült. A legérdekesebb jelenetek is unalmasan folytak le, kedv és élet nélkül, pedig egyesek részéről elég igyekezetet látunk, s Jánosi Dobó Istvánt sikerülten személyesité s Prielle (Balassa) szépen szavalt. A közben előforduló dalok is csak halvány kinyomata volt az operettek szorgalom és figyelemmel párosult előadásainak­.