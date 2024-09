A nyár folyamán megtörténtek a karbantartási munkálatok a legtöbb gyöngyösi óvodában és bölcsődében, így azok újdonságokkal várták a gyerekeket, adta hírül a közösségi oldalán a Városgondozási Zrt. Gyöngyös.

– A Jeruzsálem úti bölcsődében egy mezítlábas lépegetőt alakítottunk ki a gyerekek számára, valamint napvitorlát is kihelyeztünk, a régi radiátorok helyére pedig újak kerültek. Emellett több óvodában és bölcsődében is kicseréltük a kilincseket és zárakat, korszerűsítettük az ivókutakat. A Városgondozási Zrt. munkatársai még többek között festettek és javítottak is, a kisebb munkálatok között pedig az ereszcsatornák tisztítása, polcok felszerelése, vagy éppen a teraszon lévő korlát fa léceinek cseréje szerepelt – tájékoztatott a Városgondozási Zrt. Gyöngyös a Facebook-oldalán.