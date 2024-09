- A feladatok számunkra kedvezőek voltak, de egyben kihívást is jelentettek. Sok odafigyelést és összetettséget igényeltek, folyamatosan koncentráltnak kellett maradni. Az időre és a hibapontokra kellett nagyon figyelni. Arra ügyeltünk, hogy minél kevesebb hibánk legyen, két feladatban hibátlanul teljesítettünk. Vállaltuk, hogy időben esetleg megcsúszunk, mert többször inkább visszabontottunk. A legnehezebb a tűzcsapos feladat volt, annál kellett a legjobban figyelni, és a legjobban iparkodni ahhoz, hogy időn belül kevés hibánk legyen – mondta Tóth Lajos.

Hozzátette, csapattársaival, Nyírcsák Sándorral és Vadász Lóránttal, valamint Kiss Zoltánnal évek óta együtt versenyeznek, ebben a felállásban másodszor indultak, előtte Kiss Zoltán helyett Nyírcsák Sándor volt a póttagjuk. Az utóbbi két évben idő hiányában elmaradt a vállalat házi versenye, de előtte háromszor ők győztek. Javarészt a mindennapi életben is együtt dolgoznak, s minden itt előforduló feladattal, hálózat karbantartással, vízmű gépészeten keresztül a beruházások anyagmozgásán át találkoznak. Elméletben is felkészültnek kell lenniük, minden téren. Itt is találkoztak szennyvizes kérdésekkel, ami nekik idegen terep, mert nem érintkezhetnek szennyvízzel. Átfogó ismeretekkel kell tehát rendelkezniük a jogszabályokkal bezárólag, ha komolyan veszik a versenyt, készülniük kell rá. Elmondta, a cégnél folyamatosan vannak képzések, lehet rá jelentkezni, s támogatják is őket akár a felsőoktatásban való továbbtanulásban is.