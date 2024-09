A bélyeggyűjtés a magyar kultúra része, és mi hiszünk a magyar kultúra nemzetmegtartó erejében – mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a HUNFILA 2024 Országos Bélyegkiállítás megnyitóján pénteken Sárváron.

Forrás: Beküldött fotó

Nyitrai Zsolt köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a bélyeggyűjtés Magyarországon 150 éves múltra tekint vissza, a mintegy 30 ezer hazai bélyeggyűjtőt tömörítő Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége(MABÉOSZ) pedig több mint százéves szervezet. Kiemelte: a polgári kormányzat messzemenően elismeri a civil szervezetek és közösségek értékteremtő, nemzeti kulturális örökségünket gazdagítómunkáját.

– Egy nép, egy nemzet csak akkor cselekvőképes, ha van kultúrája, ha van identitása, a bélyeggyűjtés egy szép hobbi, egy szubkultúra, életforma, amelynek képviselői élen járnak a kultúra megőrzésében. A bélyeg pedig minta történelem egy apró ablaka, művészeti alkotás is egyben – fogalmazott.

Nyitrai Zsolt szólt arról is: a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és a kormányzat között folyamatos a párbeszéd, az együttműködés, a kormány a szövetséggel kötött hosszú távú stratégiai megállapodás alapján segíti a MABÉOSZ céljainak megvalósítását, támogatja rendezvényeiket és újságjuk kiadását is. Az országos szövetséggel közösen lépünk fel a bélyeghamisítás ellen, és támogatjuk bélyegszakértők képzését is – emelte ki beszédében Nyitrai Zsolt.

Az országos bélyegkiállítást Polgár László, a MABÉOSZ elnöke nyitotta meg, aki a szervezőknek, a helyszínt adó önkormányzatnak és annak a több mint háromszáz gyűjtőnek mondott köszönetet, akik a kiállításon látható bélyegeket kölcsönözték. A Sárvár Arénában szeptember 22-ig megtekinthető tárlaton a bélyegek mellett képeslapokat és plaketteket is láthatnak az érdeklődők. A kiállításmegnyitó végén két, Sárvárról készült alkalmi bélyeget és borítékot is forgalomba helyeztek, amelyeket Nyitrai Zsolt, Polgár László,valamint Kondora István, Sárvár polgármestere, illetve Kohuth Viktor, a Magyar Posta Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese látott el kézjegyével. A rendezvény keretében adták át a 2023-ban legszebbnek talált bélyegért – amely a Magyar Zene Házát ábrázolja – járó elismerést; a gyűjtők szavazatai alapján odaítélt díjat Varga György felelős szerkesztő, valamint a kivitelező cég, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. nevében Novotny Erzsébet kereskedelmi vezetője vette át.