Szeptember 22-én lesz éppen 20 éve, hogy a hazai mentőállomásokért és a bajtársakért tenni akaró mentődolgozók jóvoltából megalapították az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Alapítványt, tájékoztatta portálunkat az alapítvány. Kónya Zoltán, az OMSZ Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy az alapító tagjaik sem gondolták akkor, milyen hatással lesz majd munkásságuk a hazai mentőellátásra.

– Két évtizedes fennállásunk alatt sok minden változott: jobb és fejlettebb technológia áll a mentőszolgálat rendelkezésére, amellyel hatékonyabbá tehetjük a munkájukat. Támogatói bázisunk is évről évre növekszik, ennek köszönhetően alapítványunk is egyre több új és korszerű mentéstechnikai eszközt adhat át országos szinten a mentőállomásoknak. Legyen szó újraélesztő készülékről, lélegeztetőgépről, de kimagasló értékben vásároltunk mentőmotorokat is. A 20 év alatt 6500 mentéstechnikai eszközt adtunk át. Büszkén mondhatom, hogy fennállásunk óta több mint 5 milliárd forinttal járulhattunk hozzá az életmentés javításához. Talán az egyetlen, ami nem változott, az bajtársaink elkötelezettsége és a töretlen lelkesedés, amellyel a munkánkat végezzük. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki velünk tart ezen az úton, és támogatja a munkánkat, kézzel fogható segítséget nyújtva ezzel a hazai mentőállomások fejlesztéséhez és a bajtársak munkakörülményeinek javításához – fogalmazott Kónya Zoltán.

Az OMSZ Alapítvány célja a hatékonyabb betegellátás

Dr. Czakler Éva az alapítvány kuratóriumának alelnöke, az OMSZ szolgálatvezető főorvosa elmondta, hogy szeretnének továbbra is töretlen lelkesedéssel tenni azért, hogy a bajbajutottak az ország minden egyes pontján a lehető legjobb ellátásban részesüljenek.

– Ezért folyamatosan keressük azokat az eszközöket, amelyekkel még hatékonyabb lehet a betegellátás – és a forrásokat, amelyek az eszközök beszerzéséhez nélkülözhetetlenek. Most merész célt tűztünk ki magunk elé: legalább 2000 olyan nagylelkű támogatót keresünk, akiknek segítségével a 20. születésnapunk alkalmából összegyűlhet 20 millió forint támogatás. Ebből az összegből a nyári szezont követően feltölthetjük az égési kötszer készleteket, támogathatjuk a mobil ultrahang készülékek beszerzését és oktatását, de lehetőségünk nyílna innovatív vérgáz-analizátor készülékek vásárlására is, ami a helyszíni diagnosztikában, a jobb és hatékonyabb betegállátásban segítené az életmentőket. Részletezve: 10 ezer forintos hozzájárulással vérgáz-analizátor készülék beszerzését támogathatja az adományozó. Ez a modern, költséghatékony készülék többek között a szívinfarktus diagnosztizálásában segíti munkánkat. Az 5 ezer forintos támogatásokat mobil ultrahang készülékek beszerzésére, a hozzájuk tartozó oktatásra fordítjuk. Legtöbbször közúti baleseteknél kerül elő a mobil ultrahang, ilyenkor a belső vérzések felderítésében nyújt segítséget. A 3 ezer forintos adományokból speciális égési kötszercsomagokat szerzünk be. Sajnos, sokszor találkozunk égési sérült gyermekkel, az ilyen eseteknél is azonnal a speciális égési kötszerhez nyúlunk, amely minden mentőautón megtalálható – most a készleteket szeretnénk feltölteni a nyári szezont követően – részletezte dr. Czakler Éva.