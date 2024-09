Megérkezett az eső és a hűvös idő megyénkbe is. A HungaroMet Zrt. térképe szerint Heves vármegyében szombaton délelőtt 5-7 Celsius fokkal esett vissza a hőmérséklet péntekhez képest, bár a Kékesen csak három fokos a csökkenés. Kora délután még 14-16 fokot mértek nálunk, szép őszi idő csak az ország legkeletibb sávjában volt. Az érkező csapadék miatt változtak a megyei programok is, például a szilvásváradi szüreti napot az Orbán-ház csűrjében tartják meg, a demjéni via ferrata évzárót is a művelődési házban rendezik.

Területi átlagban a legtöbb csapadék az ország délkeleti felén valószínű, illetve a Pécs-Sátoraljaújhely vonal szélesebb sávjában – így a Tisza-tó környékén és Dél-Hevesben is –, ahol a 20 millimétert nagy eséllyel meghaladja majd a napi csapadékösszeg. Ezzel szemben északnyugaton jócskán maradnak szárazon területek.