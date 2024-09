– Minden várakozásunkat felülmúlta a hangulat és a gyermekek jókedve. Nem is hittük volna, hogy ennyire nagy sikere lesz ennek az őszi gyermeknapnak, nem csak a gyermekek, hanem az óvónők és a szervezők körében is. A népi játékok nagy sikert arattak a gyermekeknél, az utolsó percig játszottak és rengeteg nevettek. A bábszínház is kiválóan sikerült és természetesen az ugrálóvár és a cukorágyú is nagy meglepetéseket okozott – részletezte Sós Balázs Bertalan.