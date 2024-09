A gyöngyösi Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület 11 hátrányos helyzetű gyermeket vitt el Hajdúszoboszlóra táboroztatni a roma hagyományok megismertetése céljából az Ismerd meg a roma kultúrát mint a magyar örökség részét! elnevezésű projektjük révén, tájékoztatta portálunkat Lakatos Zsolt, az egyesület elnöke. Mint mondta, a 10-16 év közötti iskolások augusztus 23. és 26. közötti táborának támogatója a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság volt.

A roma hagyományok megismerése állt a fókuszban

Forrás: Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület

– Az önkéntes trénerek és oktatók bevonásával a gyerekekre, a tartalmas kikapcsolódáson túl, a roma hagyományok, szokások, valamint adottságaikhoz mérten a roma zene és tánckultúra alapjainak megtanulása várt elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. A program hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított egy tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. A tábor területén művészeti foglalkozások zajlottak: népviselet bemutatása, ismerkedés a hagyományos roma textíliákkal, ruhaneműkkel, díszítésekkel, továbbá énekes-zenés-táncos délután. A csoportfoglalkozásokon többek között megismerkedtek az ősi cigány mesterségekkel, és az Istenbe vetett hit fontosságával. A hit sokszor nyújt reményt és megbékélést a nehéz helyzetekben, valamint erkölcsi értékeket és tanításokat is közvetít. A gyerekekkel lehetőségünk volt meglátogtani a közeli Jehova Tanúi egyház Királyságtermét, ahol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket, és értékes bibliai előadást hallgathattunk meg az összejövetelükön. Az esték folyamán a paramichi, azaz a cigány mesék estéjét is megtartottuk a gyermekeknek, és közösen sütöttünk palacsintát is. Ellátogattunk a Hungarospa Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexumába, valamint Európa egyik legjobb állatkertjébe, a Nyíregyházi Állatkertbe is – részletezte Lakatos Zsolt.

Az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület elnöke arra is kitért, hogy gyűjtőmunka eredményeként a gyerekek játékos vetélkedőn adhattak számot a megszerzett tudásukról.

A roma hagyományok ismerete csökkenti az előítéletességet

– A program várható eredményének tekintjük, hogy a tábor hátrányos helyzetű résztvevői bátran felvállalják nemzeti hovatartozásukat, ezzel elősegítve a lakosság körében az elfogadásukat. Bízunk abban, hogy a tábor ideje alatt a gyermekek felismerték az együttműködés fontosságát, ezáltal csökken az előítéletesség és diszkriminációra való hajlam, az intellektuális tudásuk bővül, kreativitásuk fejlődik. Sok diáknak ez a tábor egy hatalmas kiszakadási lehetőséget biztosított, mivel ezek a gyermekek még soha nem jártak itt, és ha nem lett volna ez a lehetőség, valószínűleg el sem juthattak volna ide – emelte ki Lakatos Zsolt.