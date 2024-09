Az Országos Vérellátó Szolgálat idén szeptemberben immár 16. alkalommal rendezte meg hagyományos Retro véradását szombaton az ország 29 helyszínén, Egerben a Hotel Eger & Park Szállodában.

– A szervezők egy régi hagyományt szeretnének visszahozni, miszerint a véradók a véradás után virslit és sört kaptak, majd leültek beszélgetni – fogalmazta meg Rendes Jánosné, a Vöröskereszt véradásszervezője.

Fotó: Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az egri véradó ponton 10 óra és 18 óra között várták a véradókat, ahol az összesítés szerint 94-en jelentek meg.

Heves vármegyében több olyan önkéntes véradó is van, akik már túl vannak a 100. véradásukon is, de vannak olyanok is, akik több mint 160 véradáson is részt vettek donorként, közölték.