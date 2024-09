Fodor Ágnes úgy nyilatkozott az ösztöndíjról és annak lehetőségeiről, hogy az sokat segített abban, hogy rátaláljon arra az intézményre, ahol a diploma megszerzését követően el szeretne helyezkedni. Ági már a külsős gyakorlatát is az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskolában töltötte, az intézményt később felkeresve pedig állást is ajánlottak fel neki az iskolában. Elmondása szerint ekkor már ismerte a közösséget, a pedagógusokat és gyerekeket is, így nagy szeretettel és örömmel fogadták.

Levente elmondása szerint a legnagyobb segítség az, hogy a diploma megszerzése után, szinte biztos munkahelyet lesz a Pyrker János ösztöndíjasoknak.