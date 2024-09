A siroki Országh Kristóf Általános Iskola Diákönkormányzata megtartotta szokásos év eleji alakuló ülését. A siroki diákokból frissen megválasztott képviselők új elnökséget választottak, majd elfogadták a 2024/25-ös tanév munkatervét. Kiemelt feladatként határozták meg a hagyományos rendezvények megtartását, a diákújság további szerkesztését, a projekt napok és témahetek fontosságát valamint döntöttek az Európai Diáksport Napja programhoz való csatlakozásról.

A siroki diákok is diákönkormányzatot szerveztek

Forrás: Beküldött fotó

Az ülésre meghívást kapott Tuza Gábor polgármester is, aki - mint minden alkalommal - most is elfogadta a meghívást. Hozzászólásában kérte a siroki diákokat, hogy az elkövetkező tanévben legyenek összekötő kapocs a diákság és a pedagógusok között, de mivel nap, mint nap találkoznak, hozzá is fordulhatnak bármilyen kéréssel vagy ötlettel. Véleménye szerint a diákönkormányzatnak fontos szerepe van az iskola életében. A most megválasztott képviselők sok mindenben tudnak segíteni a diáktársaiknak, ugyanakkor példát is tudnak mutatni, mind a tanulásban, mind a magatartásban, mind a közösségi életben. Jó munkát kívánt a következő tanévhez.