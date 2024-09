A Pannon Oktatási Központtal együtt toborzást tartottak Tarnazsadányban a lakosság körében oktatás, képzések terén – osztotta meg Botos Péter Adrián, a falu következő polgármester.

– Nagyon boldog vagyok, hogy idén is volt településünk életében több érettségiző a felnőtt lakosság körében is. A szombati toborzó napon nagyszerű volt látni, hogy közel 30-35-en ülnek be szeptembertől az iskolapadba Tarnazsadányban is a felnőttoktatás képzésre. A jelentkezők között voltak, akik a munka világában való helytállás miatt ragadták meg a lehetőséget és ültek vissza az iskolapadba. Vagyonőri, bolti eladói, raktáros, dajka képzések megszerzése érdekében tanulnak – részletezte.

Mint mondta, fontos lesz jövőben számára és az önkormányzat számára, hogy minél többen megfelelő szakmai tudást, megfelelő képzettséget szerezzenek.

– Próbálunk tudatosabban szakmákat, képesítéseket szerezni helyi lakosság körében, hogy akár itt helyben is munkát tudjunk biztosítani lakosságnak. Településünk életszínvonala nem emelkedhet anélkül, hogy a lakosság körében nem szereznek többen megfelelő végzettséget, mellyel előnyösebb helyzetben indulhatnak a megfelelő munkakör elnyerése érdekében.

A jövőben több olyan támogatási formát, lehetőséget fog az önkormányzat biztosítani, amivel szélesebb körben lehetőséget kaphat a tanulni, fejlődni vágyó lakosság minden generációt érintve. Az oktatás mellett segítjük a honvédség munkáját és ugyancsak toborzást tartottunk, ahol több helyi lakos felvételt nyert a Magyar Honvédség tartalékos egységében – tette hozzá.