- De elsőre nem indult a gép, úgyhogy maradt a pontszerzés. Hetek óta arra készültem, hogy itt ma győzni fogok, örülök, hogy ez sikerült. Elérzékenyülni nem szoktam, most sem tettem, de jó volt újra a dobogó legmagasabb fokán állni egy nemzeti bajnokságon - fogalmazott Strúbel Bence.

A három dobogós kerülhet be a magyar válogatott keretébe is., de erre lemondás esetén még a negyedik helyezett Strúbel Józsefnek is lehet esélye