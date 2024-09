EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELNIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. SZEPTEMBER 22, 1870.

Kubik Endre, mint a megyei népszámlálási bizottság elnöke, hivatalosan jelenti, hogy a bizottság munkálatát befejezé, s a megyei és járási összes áttekintések f. hó ­12-én a m. kir. miniszteriumhoz fölterjesztettek. A mennyiben ezen népszámlálási munkálat nagy halmaz iratokból áll, ezen iratok megőrzésére a megyei, volt árvásszéki irattár jelöltetvén ki, ezek oda letétettek. Ezen népszámlálási munkálatok nyomán nevezett elnök jelenti, hogy Heves-Szolnokmegye területe 114 5/10 mrfd, a kettős megye népessége 332,613 lélek, ebből olvasni tud: 41035, ir és olvas: 88071, - sem irni, sem olvasni nem tud 203,497. – Hasznos háziállatok: 62,040 ló, 105 öszvér, 2347 szamár, 92, 928 szarvasmarha, 628,890 juh, 2254 kecske, 99533 sertés, 6349 méhkas. Végre jelenti, hogy a m. kir. miniszterium által ezen munkálat teljesitésére 4500 frt utalványoztatott, mely összeg, bár kitelhető takarékossággal kezeltetett, egészen elfogyott.

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Végre Kubik Endrének, mint a népszámlálás elnökének, sok fáradság és gonddal járt buzgó munkálkodásaért köszönetet mond a bizottmány, s azt mint polgári érdemet iktatja jegyzőkönyvébe.

1904. JÚLIUS 17.

Ismeretes városunk, sőt vármegyénk egész közönsége előtt is a nemes buzgóság és lankadatlan törekvés, mely Dr. Keller János kórházi igazgató főorvost, alapitványi közkórházunk tökéletesitése és fejlesztése körüli ­munkájában áthatja. Ugyszólván életczéljául tüzte ki a vezetése alatt álló ezen emberbaráti intézmény kiépitését. És fáradozása nem meddő, mert kórházunk országosan elismert minta-intézmény. Áll ez nemcsak az anya-kórházra, hanem az elmebeteg ­osztályra is. Régi vágy az igazgató főorvosnak, hogy ez utóbbi női betegek befogadására alkalmas osztálylyal kibővittessék. Az előmunkálatokat már ­régebben megtette… Igen ám, de a kiépitéshez egyéb is kell: pénz! Alapos körültekintés és gondos latolgatás után rátalált a finanszirozásra hajlandó pénzintézetre is. A kórház 160 ezer ­koronányi régi ­tartozásának betudatásával vármegyénk legtekintélyesebb pénzintézete a „Hevesmegyei Takarékpénztár” késznek nyilatkozott előnyös feltételek mellett 360.000 korona törlesztéses kölcsönt megadni. Ezen összeget a közkórház 50 év alatt játszva fizeti ki az ápolási dijak befolyó jövedelméből. A mostani betegszám mellett is az évi 96.000 ápolási napnál csak 6 fill-lel emelkedik az ápolási dij, mely ­azonban a női elmebeteg-osztály felállitása után beálló ­szaporodás következtében már 5-6 év mulva is a ­jelenlegi összegre száll le, mert ­akkor a beteglétszám már 500 ­körül leend és a közkórház évi költségelőirányzata­ már 300.000 koronára rúg. A kórházbizottság tárgyalva az ügyet készfizetői ­kezesség elvállalása iránt Gyöngyös város közgyüléséhez megkeresést intézett. A város képviselőtestülete f. hó 17-én tárgyalja ez átiratot, és meg ­vagyunk győződve­, hogy készséggel tesz ­eleget azon a reája semmiféle­ ­meg­terheléssel nem járó megkeresésnek, hogy a ­kész­fizetői kezességet vállalja el. ­Évszázadokra kiható­ előnyös dolog létesitését mozditja ezzel elő.

1867. DECZEMBER 18.

