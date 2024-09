Péntek délelőtt 7 órától tartották az első termelői piacot Szarvaskőben a Csipkebogyó Alkotóháznál. Benkó Dániel szervező elmondta, már kora reggel érkeztek a vásárlók a szarvaskői termelői piacra.

A szarvaskői termelői piacon a termék előállítójától vásárolhatunk

Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Fele-fele arányban érkeztek helyiek és más településről is a piac hírére. Nyolc óra körül rengetegen voltak, nagyjából 200 ember fordult meg itt közel 3 óra alatt, ami elsőre is megmutatja, van igény a helyi, kézműves magyar termékekre. Összesen 15 termelő érkezett az első alkalommal, egy részük helyi másik részük a környező településekről jött – ismertette.

Elmondta, sikernek érzi, hogy ennyire sokan érkeztek, fogytak a termékek, azaz a mézek, csipkebogyóból készült lekvárok és szörpök, a ribizlibor, a sajt, a zöldség, a fűszernövények és a gyümölcs.

– Ezek a piacok alkalmat adnak arra, hogy a vásárló az árustól információt kapjon a termékről, annak felhasználásáról és tárolásáról. A jó minőség garancia is arra, hogy a következő héten is ugyan ezt a minőséget kaphatja majd meg. Ha pedig kifogása van, akkor jelezheti a termelőnek. A mai kor emberének a hipermarketek világában talán már furcsa is a vásárlásnak ez a módja: egy esős pénteki napon a szabadban, a patakparton válogatni a portékák között. Ezek a termelők akkor is dolgoznak, amikor esik az eső, fúj a szél, de ezek valódi magyar termékek, a hazai gazdaságot támogatjuk a vásárlással, hiszen a profit is az országban marad – hangsúlyozta.

A piacot innentől minden héten megszervezik, de nem péntekenként, hanem minden szombat délelőtt tartják a Csipkebogyó Alkotóháznál. A piac célja részben az is, hogy az országosan ismert Csipkebogyó Fesztiválon október 19-én ne az eladási kényszer és a vásárlás legyen a fő szempont, hanem inkább az élmény, hogy megmutassák, mitől is egyedi és utánozhatatlan Szarvaskő.